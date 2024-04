Lazio, protesta dei tifosi: lo striscione contro la squadra

ROMA - Clima di contestazione all'Olimpico di Roma dove si sfidano Lazio e Salernitana. I tifosi biancocelesti hanno fischiato i propri giocatori al loro ingresso in campo, proseguendo poi per tutto il riscaldamento. Nel mirino dei supporter laziali il rendimento dei calciatori, non all'altezza delle aspettative, e i risultati degli ultimi tempi, in particolare la sconfitta nel derby che ha lasciato l'amaro in bocca e scatenato l'ira della Curva. Esposto anche uno striscione che recita "Non siete degni d'indossare la nostra maglia". Cori anche contro il presidente Lotito. Fischi pure nell'annuncio dei marcatori (doppietta di Felipe Anderson e gol di Vecino nel primo tempo). Clima infuocato intorno alla squadra di Tudor impegnata nella corsa per un posto in Europa.