Lazio-Salernitana diretta: segui la partita LIVE

ROMA - Sette gare di campionato e la semifinale di ritorno di Coppa Italia: inizia un altro campionato per la Lazio. Servono punti per provare a centrare un posto in Europa e Tudor lo sa. Considerando pure che gli attuali 5 posti in Champions League disponibili offrono la possibilità (in caso di vittoria della Coppa Italia di una squadra tra le prime 5) di accedere all'Europa League dalla settima posizione.

21:04

16' - La Salernitana accorcia, segna Tchaouna

Cross di Maggiore dalla sinistra e stacco di Tchaouna: il colpo di testa diventa imprendibile per Mandas. Siamo sul 2-1.

21:02

15' - Ancora fischi per la Lazio

Due gol in poco meno di un quarto d'ora, ma per i tifosi della Lazio non basta. Ancora fischi, come accaduto all'annuncio della rete di Felipe Anderson.

21:01

14' - La Lazio raddoppia con Vecino

Sul calcio d'angolo tocco di mano di Gyomber, l'arbitro lascia proseguire e sulla palla vacante arriva Vecino che non sbaglia. Ora è 2-0.

21:00

13' - Ancora Lazio pericolosa

Marusic in scivolata mette dentro un cross basso, bravo Boateng ad anticipare Castellanos. Quarto angolo in questi primi minuti.

20:57

10' - Castellanos vicino al raddoppio

Luis Alberto per Castellanos, che salta Costil, ma non trova la porta. Ancora angolo per la Lazio

20:55

8' - Lazio-Salernitana 1-0: i fischi ci sono ancora

All'annuncio del gol di Felipe altri fischi. Nonostante l'1-0 la Curva Nord continua la protesta.

20:54

7' - Vantaggio della Lazio con Felipe Anderson

Autostrada per il brasiliano che entra in area senza nessuna pressione dopo l'errore di Candreva. Mancino perfetto per l'1-0 della Lazio. Quarto gol per il brasiliano.

20:52

5' - Si fa vedere anche la Lazio

Tiro di Marusic dalla distanza: devia Boateng in angolo. Occasione interessante per la Lazio. Sul corner doppia deviazione, altro angolo.

20:50

3' - Inizio convincente della Salernitana

È partita bene la Salernitana che pressa a centrocampo e la Lazio al momento non riesce a tenere il pallone.

20:46

1' - Si parte con la partita

Inizia Lazio-Salernitana. Primo pallone per i biancocelesti di Tudor.

20:46

Minuto di silenzio per l'esplosione di Suviana

Minuto di silenzio all’Olimpico per la tragedia di Suviana. Verrà osservato anche in tutte le altre partite di Serie A.

20:41

Lo striscione dei tifosi della Lazio

"Non siete degni di indossare la nostra maglia!". Questo lo striscione apparso in Curva Nord contro i giocatori di Tudor.

20:27

I fischi della Curva Nord

La Lazio, appena entrata in campo per il riscaldamento, è stata fischiata dalla Curva Nord. Tifosi in protesta dopo le ultime prestazione e che stasera si aspettano una reazione importante.

20:25

Le parole di Rovella a Dazn

"Confronto post-derby? Parliamo tutti i giorni, lo spogliatoio è unito e la squadra sa cosa deve fare. Non ci sono più scuse, bisogna scendere in campo, dare il 100% e vincere le partite"

20:12

Il dato sugli spettatori all'Olimpico

Poco più di 3.500 biglietti venduti, da aggiungere ai 30.333 abbonati. Dati bassi, che sono lo specchio del momento della Lazio.

20:01

Salernitana, la formazione ufficiale

SALERNITANA (4-4-1-1) - Costil; Zanoli, Boateng, Gyomber, Pirola; Tchaouna, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva; Ikwuemesi.

19:59

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (3-4-2-1) - Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor.

19:39

Il prossimo calendario della Lazio e la speranza per l'Europa

Salernitana, Genoa (poi ritorno della semifinale di Coppa Italia), Verona, Monza, Empoli, Inter (virtualmente già vincitrice del campionato) e Sassuolo. Almeno sulla carta, si tratta di incontri in cui è possibile ottenere un buon bottino di punti e mettere la Lazio nelle condizioni di giocarsi un posto nelle prossime coppe europee.

19:30

Lazio, serve per forza vincere

La Lazio ha bisogno di punti per cullare ancora un posto in Europa. Contro la Salernitana Tudor chiede solo la vittoria. Si va in campo alle 20:45.

Roma - Stadio Olimpico