ROMA - Colpo di scena in casa Lazio dopo la vittoria sulla Salernitana all'Olimpico. Intervistato alla fine del match Luis Alberto ha di fatto annunciato il suo addio ai colori biancocelesti: "Non voglio prendere un euro in più dalla Lazio e ho chiesto di rescissione - ha rivelato il centrocampista spagnolo ai microfoni di Dazn -. Questo club mi ha dato tanto ma è arrivato per me il momento di farmi da parte e di lasciare i soldi del mio contratto per altri".