Tudor diretta dopo Lazio-Salernitana: segui le parole e la conferenza LIVE

ROMA - Seconda vittoria sulla panchina della Lazio per Igor Tudor: 4-1 sulla Salernitana all'Olimpico nella 32ª di Serie A con i biancocelesti che si rialzano così dopo i ko contro la Roma nel derby e contro la Juve (nella semifinale di andata della Coppa Italia), arrivati dopo il successo sugli stessi bianconeri in campionato. Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico biancoceleste in tv e in conferenza stampa...