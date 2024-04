La curva della Lazio attacca Lotito, lui risponde così: il video virale

Una stagione al di sotto delle aspettative e il risultato del derby giocato pochi giorni fa non hanno fatto altro che inasprire il rapporto tra una parte del tifo della Lazio e il presidente Claudio Lotito . Nel corso del match con la Salernitana di Stefano Colantuono, vinto 4-1 dalla squadra di Igor Tudor, una parte del pubblico biancoceleste è tornata ad intonare cori contro il numero uno del club.

Lazio, coro dei tifosi contro Lotito: la risposta del presidente

La Lazio di Igor Tudor batte la Salernitana, ma una parte del pubblico non risparmia il presidente Claudio Lotito, nel mirino della contestazione della tifoseria biancoceleste. I cori del tifo laziale, nella serata di ieri, hanno stimolato la risposta ironica dello stesso Lotito, che ha simulato il classico gesto di un direttore d'orchestra, ripreso dal cellulare di un tifoso e diventato immediatamente virale sul web. Come a dire, "sempre la stessa musica". Si sprecano, naturalmente, i commenti dei tifosi, delusi per l'attuale andamento della stagione della Lazio, caratterizzata dalle dimissioni di Sarri e dalle ultime pesanti dichiarazioni di Luis Alberto.