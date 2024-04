Lazio, il commosso ringraziamento di Arianna Mihajlovic: il motivo

La dura contestazione degli ultras laziali non ha risparmiato nessuno durante il match con la Salernitana. Lo stesso Lotito ha risposto per le rime ai mugugni dei tifosi biancocelesti, ma ci sono state le dovute eccezioni. Nel corso della sfida dell'Olimpico, dalla Curva Nord sono stati intonati cori in ricordo di Mihajlovic.