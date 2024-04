Immobile, dedica social a Luis Alberto dopo Genoa-Lazio: cosa ha scritto

Ciro Immobile è stato costretto a saltare Genoa-Lazio per un fastidio a un ginocchio, ma ha seguito con trepidazione il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. A fine gara il marcatore principe dei biancocelesti ha esultato per il successo firmato da un gol di Luis Alberto al 67' riservando proprio al compagno di squadra una storia su Instagram.