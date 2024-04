Genoa-Lazio diretta, segui la partita LIVE

GENOVA - La 33ª giornata di Serie A si apre con l'anticipo di Marassi tra Genoa e Lazio . La squadra di Gilardino è ormai a un passo da una salvezza cui manca solamente la certificazione aritmetica, ma aspira a chiudere la stagione il più in alto possibile; quella di Tudor invece vive un presente incerto, sospeso tra passato e futuro, ma che classifica e calendario alla mano la obbliga a credere ancora a un posto in Europa.

Segui la cronaca della partita LIVE!

18:16

Situazione diffidati

Nel Genoa sono tre i giocatori in diffida, ma Bani non sarà della partita. A rischio squalifica invece Strootman e Gudmundsson. Nella Lazio solamente Pedro dovrà guardarsi dal ricevere un cartellino giallo.

17:56

Tudor cambia capitano

Nonostante lo sfogo al termine del match con la Salernitana, Luis Alberto partirà ancora titolare contro il Genoa, ma rispetto alla sfida con i campani non avrà la fascia al braccio. Tudor ha infatti scelto come nuovo capitano Adam Marusic.

17:52

Terza sfida della stagione

Oggi Genoa e Lazio si affronteranno per la terza volta in stagione. Dopo lo 0-1 dei liguri all'Olimpico nell'andata del match di campionato, firmato da Retegui, è arrivato l'1-0 per i capitolini, all'epoca ancora con Sarri in panchina, negli ottavi di Coppa Italia grazie al gol di Guendouzi.

17:47

Il Genoa fa 2000

Traguardo storico per il Genoa, che cntro la Lazio toccherà quota 2000 gare ufficiali disputate in casa in tutte le competizioni.

17:32

Le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Strootman, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui. All.: Gilardino

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Patric, Gila; Lazzari, Kamada, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Castellanos. All.: Tudor

17:30

Tutto pronto a Marassi

Un'ora all'inizio di Genoa-Lazio, anticipo della 33ª giornata di Serie A, che verrà diretto dal signor Feliciani della sezione di Teramo. Quarto uomo Marinelli. Al Var Abisso affiancato dall'Avar La Penna.