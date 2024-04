Lazio, Luis Alberto segna al Genoa: l'esultanza sorprende tutti

Genoa-Lazio: la diretta della partita

Genoa-Lazio, l'esultanza a sorpresa di Luis Alberto

Allo spagnolo è stata tolta la fascia da capitano, con Immobile out finita sul braccio di Marusic, ma Tudor lo ha comunque mandato in campo dal primo minuto come trequartista nel suo 3-4-2-1. Un ruolo in cui il Mago ha saputo muoversi abbastanza bene durante il primo tempo, finito senza reti, per poi salire di livello nella ripresa e finalizzare al 67' una splendida azione dei biancocelesti passati così in vantaggio. L'esultanza di Luis Alberto? Indica lo stemma stampato sulla maglia, come a dire che al di là di quello che accadrà a fine stagione lui è pronto a dare comunque il massimo in ogni partita.