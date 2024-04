Lazio, Lotito: "Luis Alberto? Rescissione impossibile". E su Immobile...

ROMA - "Il caso Luis Alberto? Rescindere il contratto è impossibile, lui ha anche segnato il gol (ieri al 'Ferraris' contro il Genoa, ndr), ha giocato bene ha dimostrato attaccamento, forse quello che ha detto può anche essere stato male interpretato". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, risponde ai microfoni di 'Notizie.com' a margine del Consiglio nazionale di Forza Italia. Il numero uno del club biancoceleste ha anche parlato del futuro di Ciro Immobile: "Hanno un contratto!", tuona Lotito riferendosi al capitano della Lazio e al fantasista spagnolo. "Non ho aperto una porta e non ho cacciato nessuno, hanno un contratto. La volontà? Sono un rapporto duounivoco, non è che posso inchiodare qualcuno. Lo inchiodo e gli dico tu di qua non ti muovi, poi a fine stagione uno vede e valuta. Non ci sono offerte, ma perché mi devo fasciare la testa prima di rompermela…".