Lazio, Kamada e il futuro: "La clausola sul mio contratto? Ecco la verità..."

A Genova è stato uno dei protagonisti della vittoria della Lazio: un suo assist, ha trovato la deviazione vincente di Luis Alberto per il gol che ha deciso la sfida e regalato tre punti d'oro agli uomini di Tudor. Daichi Kamada è uno dei calciatori rigenerati dall'arrivo del nuovo tecnico biancoceleste. "Sento la fiducia dell'allenatore, mi sta aiutando, mi segue da vicino e penso che sia l'allenatore giusto per me", ha dichiarato ad un quotidiano giapponese.

Kamada e la clausola sul contratto

La Lazio, dall'arrivo di Igor Tudor, ha collezionato tre vittorie in quattro gare di campionato: "Sono davvero felice di poter finalmente aiutare la squadra, è una sensazione familiare che ho provato in Germania e ora mi sento molto a mio agio. Tutta la squadra sta crescendo", ha continuato Kamada, che poi ha chiarito la sua situazione contrattuale. "Sono state accostate a me tante squadre, ma non ho ancora deciso nulla. La clausola da 100 euro? Perchè dovrei pagare per rinnovare il mio contratto? Non è vero".