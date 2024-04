La Lazio ora ci crede: obiettivo doppia rimonta in Coppa Italia e Serie A

Hai visto mai. E’ Igor Tudor a lanciare la volata piratesca della Lazio : " La Juve si può ribaltare e sapere che si qualificano cinque squadre in Champions deve essere uno stimolo in più ". S’è caricato la squadra sulle sue spalle larghe, l’ha rimessa in corsa Champions ridando vigore a tanti cavalieri pallidi. Deve pesare non poco, la Lazio . Igor ne regge il carico e la spinge a tentare ogni missione, possibile e impossibile, in mezzo a disavventurie varie e inquietudini. La Coppa Italia , la Champions. E’ uno sprint verso il futuro quello che ha lanciato Tudor aumentando la pedalata che distanzia dal passato. E’ il segno del cambiamento che ha portato. Allena e costruisce, ha aggiunto un precampionato al campionato, era l’unico modo per anticipare il tempo.

Lazio, gli intrecci

Il colpo di Genova, aggiunto alle quattro vittorie ottenute nelle ultime cinque partite (una è di Martusciello), ha rimesso in carreggiata la Lazio. La classifica è una girandola, una giostra. "Ci sono gare a disposizione che consentono di migliorare la nostra posizione di classifica", aveva detto Tudor nel prepartita di venerdì. Dopo ne era ancora più convinto. La Champions regala cinque pass, ormai è ufficiale da giorni. Ci sono combinazioni, per quanto difficili, che possono allargare l’arrivo in Champions a sei squadre e le qualificazioni europee, con EuroLeague e Conference, fino a dieci. La Lazio, nel migliore e peggiore dei casi, spera di giocarsi il quinto o il sesto posto. Dipenderà da se stessa e dal cammino di alcune concorrenti. Tudor e la Lazio possono sfruttare un calendario sulla carta alla mano. Intanto dovrà tentare di rimontare la Juve in Coppa martedì, si partirà dal 2-0 di Torino: "E’ difficile, faremo il massimo, credendoci forte, bisogna fare una grandissima gara, facendo le cose giuste in avanti e in difesa", il richiamo di Igor. Poi arriverà il Verona all’Olimpico (sabato alle 20,45) e inizierà il rush finale: Monza fuori, Empoli in casa, Inter fuori, Sassuolo in casa. Un quadro più chiaro della classifica si avrà solo domani dopo Roma-Bologna, si potrà fare qualche previsione in più. Sono due squadre che hanno un calendario meno morbido. Il Bologna, dopo la Roma, affronterà Udinese, Torino, Napoli e Juve. I giallorossi, in corsa in Europa League, aspettando di completare la gara di Udine, hanno in programma le sfide dirette contro Bologna, Napoli, Juve e Atalanta (più Genoa ed Empoli). Sprecherà energie l’Atalanta, in corsa in Coppa Italia, in semifinale di Europa League e in corsa Champions. In campionato sfiderà Monza, Empoli, Salernitana, Roma, Lecce e Torino.

Lazio, il futuro

Tudor chiede alla Lazio di vincere ogni partita, i calcoli si faranno alla fine. Insiste sulla mentalità, vuole una squadra che lanci azioni di forza: "La mentalità è un elemento su cui mi piace incidere. Mi piace avere una squadra coraggiosa che ci crede fino alla fine, con e senza palla. La mentalità è importante. Siamo sulla strada giusta". A Genova ha regalato un messaggio di speranza rivolto al futuro, al mercato. Se non ci è riuscito Sarri ad essere un allenatore operativo non ci riuscirà nessuno. Ma Tudor è convinto che la società costruirà una Lazio all’altezza: "Faremo le scelte giuste per il bene della squadra, ci sono sempre stati giocatori forti alla Lazio e così sarà anche il prossimo anno".