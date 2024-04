Zaccagni sfida la Roma: "Lazio superiore? Perché no..."

ROMA - Torna, entra e segna, decidendo la partita con il Verona, sua ex squadra. Serata perfetta all'Olimpico per Mattia Zaccagni , al rientro da un lungo infortunio e subito decisivo: Tudor lo manda in campo nel secondo tempo con la Lazio ancora ferma sullo 0-0 e lui capitalizza al massimo l'assist di Luis Alberto, firmando il gol-vittoria dell'1-0 .

Zaccagni e la frase sulla Roma

Con questi tre punti la Lazio sorpassa momentaneamente l'Atalanta e avvicina la Roma in classifica, rimanendo in corsa per il quinto posto che vale la Champions. Proprio sui giallorossi Zaccagni ha commentato così ai microfoni di Sky: "Se ci sentiamo superiori alla Roma? Perché no, il nostro cammino non è poi così diverso dal loro, lo abbiamo dimostrato a parte l'ultimo derby. Ma i derby sono partite a sé". Parole che lanciano la sfida ai cugini in ottica quinto posto, per una volata sempre più combattuta.