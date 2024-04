Lazio-Verona diretta, segui la partita dell'Olimpico LIVE

ROMA - Reduce dalla cocente delusione in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, la Lazio cerca continuità in campionato: i biancocelesti di Tudor sfidano allo stadio Olimpico il Verona di Baroni (calcio d'inizio alle ore 20:45) in un match valido per la 34ª giornata di Serie A. Luis Alberto e compagni mettono nel mirino la terza vittoria consecutiva in campionato per avvicinarsi al quinto posto. L'Hellas sogna di uscire imbattuto dall'Olimpico: un risultato positivo consentirebbe ai gialloblù di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Segui la diretta della partita.