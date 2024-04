Tudor diretta dopo Lazio-Verona: interviste in tv e conferenza LIVE

Igor Tudor commenta la vittoria della sua Lazio: 1-0 il risultato dell'Olimpico contro il Verona. A segno Mattia Zaccagni. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico biancoceleste in tv e in conferenza stampa.

Tudor su Luis Alberto e il futuro

"Non ha sbagliato niente da quando ci sono io, gli piace il calcio e sentirsi protagonista. Gli piace questa fluidità, questo movimento, ha una qualità che hanno pochi negli ultimi 25 metri. Sta facendo veramente bene. Cambiare idea e restare qui? Questa è una domanda per lui, io faccio il mio lavoro cercando di essere onesto e giusto. Io ho la squadra, poi c'è la società che è al di sopra di tutti. Quando si rispettano i ruoli non si sbaglia mai"

Tudor: "E' la mia vittoria più bella"

"Questa vittoria la sento tanto, è la più bella di tutte, sapevo che dovevamo prepararla al massimo. Nel secondo tempo loro sono un po' calati ed è uscita la nostra qualità. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo un po' rischiato ma volevamo vincere e mettere sempre più qualità"

Tudor: "Zaccagni conta tanto per noi, la squadra si diverte"

"Sapevamo quanto fosse difficile battere il Verona. Zaccagni ha un valore grande per questa squadra, si allenano tutti bene e hanno voglia di fare, li vedo divertirsi, è un piacere allenarli, non molliamo niente"

Tudor commenta le parole di Pedro

"Pedro mi piace tanto, è un saggio, sembrava a tratti quello di Barcellona. Ha parlato di carattere, le condivido, dobbiamo finire bene e fare più punti possibile sperando che le altre ne facciano meno. Il quinto posto? Era una domanda, ha detto quello che era giusto dire, conta poco programmare. Prepariamo bene la partita di Monza e poi vediamo. Di certo, quella di oggi l'abbiamo preparata come una finale"

Le parole di Pedro

"Siamo sulla strada giusta, lavoriamo bene, sapevamo che il Verona giocava bene. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po' di più, abbiamo vinto perché vogliamo andare in Europa e continuiamo così. Crediamo al quinto posto, vediamo come va, lavoriamo forte e continuiamo a vincere, non abbiamo margine di errore. Tudor ci ha dato energia e una mentalità molto forte e vincente, mi piace tanto"

Parolo e il retroscena su Tudor

Intanto Parolo, a Dazn, ha svelato un retroscena su Tudor:

Zaccagni, gol e festa

Zaccagni festeggia il rinnovo fino al 2029 segnando il quinto gol in campionato, il secondo al Verona

La Lazio con Tudor in campionato ha perso solo il derby

Da quando c'è Tudor, in campionato, la Lazio ha perso solo il derby: l'allenatore croato è riuscito a dare nuova linfa alla squadra che con Sarri non si ritrovava più

Lazio a meno 3 dalla Roma

In attesa che la Roma giochi domani a Napoli, con la vittoria di stasera la Lazio si porta a meno tre dalla Roma

Finisce Lazio Verona, tra poco Tudor in diretta

Termina Lazio-Verona 1-0. Attesa per le dichiarazioni di Tudor.

