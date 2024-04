Lazio, ecco la maglia celebrativa dello scudetto: c'è un dettaglio pazzesco

ROMA - Eccola, bianca e celeste come la storia oppure nera come la indossava Pulici. Semplice, per molti tifosi già bellissima. La Lazio ha lanciato la maglia speciale per il 50° anniversario del primo scudetto del 1974 , l'ha fatto prima con qualche indizio social disseminato negli ultimi giorni e poi con l' annuncio ufficiale sul proprio sito.

Lazio, le due maglie con i nomi dei giocatori scritti sopra

Per celebrare al meglio i cinquant'anni da quel leggendario 12 maggio 1974, giorno in cui la Lazio di Maestrelli e Chinaglia si laureò campione d'Italia per la prima volta nella sua storia, il club biancoceleste ha promosso e messo in vendita due maglie uniche: la prima tradizionale, tutta celeste con colletto a V e bordi delle maniche bianchi, soprattutto con lo strepitoso dettaglio dei nomi dei giocatori della rosa del 1974 scritti verticalmente su tutta la parte anteriore della maglia. Sotto allo stemma campeggia la scritta "Campioni d'Italia 73-74". La seconda invece è tutta nera, come era quella dei portieri dell'epoca, e anche questa con i nomi scritti sopra.