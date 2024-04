Lazio, le pagelle: personalità Patric, Castellanos lotta come un leone

Non poteva esserci miglior modo per tornare. Si crea da solo la ripartenza e il triangolo con Luis Alberto che lo manda in porta per il gol.

Guendouzi 7

Corre dappertutto, a volte anche in modo confusionario, ma efficace. Un trascinatore.

Kamada 7,5

Partita ordinata, precisa, con inserimenti continui. È in crescita costante, si vede che la fiducia di Tudor gli fa bene. Serve a Pedro un assist perfetto, lo spagnolo non lo sfrutta.

Marusic 6,5

Dei due esterni è quello con minor licenza di salire. È dalla sua parte però che la Lazio spinge.

Felipe Anderson 6

Nel primo tempo si vede poco e niente. Nel secondo si presenta con un bolide deviato sulla traversa da un super Montipò. Vecino (42’ st) sv

Luis Alberto 7

È ispirato, si vede. Ha occasioni importanti e il grande merito di servire l’ennesimo assist vincente, a Zaccagni. Hysaj (31’ st) sv

Castellanos 6,5

Si batte come un leone contro tutti i difensori, obbligandoli a usare le maniere forti. Deliziosa la “rabona” che dà avvio a un contropiede che porta alla conclusione Luis Alberto. Immobile (42’ st) sv