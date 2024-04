Lazio, i gol di Zaccagni per la Champions. E quel derby con El Shaarawy...

Il derby con El Shaarawy

Monza, Empoli, Inter e Sassuolo racconteranno il futuro di Tudor e Lotito. Fabiani è preoccupato dai prestiti (con diritto di ritorno) ancora sotto contratto e che peseranno sul bilancio della Lazio. Zaccagni ha quattro partite per incidere nella rincorsa al quinto posto e per convincere il ct Spalletti in proiezione Europeo. Il 27 maggio scatteranno le convocazioni per il raduno a Coverciano. L’esterno romagnolo farà parte di sicuro del gruppo allargato per la prima amichevole con la Turchia (4 giugno a Bologna): tre giorni dopo resteranno in lista 26 nomi da portare in Germania. Lucio, deciso a puntare sul 3-4-2-1, non esclude esterni d’attacco in grado di saltare l’uomo per virare sul 4-3-3. E’ possibile un altro derby tra Mattia ed El Shaarawy. Il romanista ha un piccolo vantaggio legato alla duttilità, sa giocare da “quinto”, a tutta fascia. Zaccagni, titolare con Spalletti ogni volta in cui è stato disponibile, ha giocato nello stesso ruolo alle prime uscite con Tudor. Il nuovo sistema della Lazio potrebbe favorirlo agli occhi del ct. Mattia può essere impiegato anche nelle due caselle riservate ai trequartisti dietro la punta centrale, casella occupata da Luis Alberto a Formello. E’ andata così con il Verona: era una partita in chiara proiezione offensiva, Tudor doveva sbloccare il risultato e ha aggiunto Zaccagni sulla fascia. Due frecce, con Felipe a destra, per allargare il gioco. Se vuoi la Champions, devi correre e segnare. La Lazio non ha più tempo da perdere.