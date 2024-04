Tutto sulla volata per l’Europa: gli scenari possibili

Niente Europa League

Il primo: nessuna squadra italiana vince l’Europa League (finale il 22 maggio a Dublino). Ne sapremo di più il prossimo 9 maggio, quando Roma e Atalanta giocheranno le semifinali di ritorno contro Marsiglia e Leverkusen. Se nessuna delle due dovesse accedere all’atto finale verrebbe a configurarsi una prima situazione sufficientemente chiara: a quel punto, anche l’ottavo posto in A dovrebbe valere la partecipazione a una coppa europea. Ma perché accada bisogna dare per scontato alcuni fattori: che la Juventus conquisti un posto in Champions League (le mancano 5 punti per l’aritmetica) e che l’Atalanta che non scivoli più in basso del settimo posto in classifica, il che le darebbe il pass per l’Europa League a prescindere dall’esito della finale di Coppa Italia (che si gioca il 15 maggio).

Tante domande

Quattro giornate alla conclusione del campionato tra i più incerti di sempre e ancora tantissime domande da porsi. Per esempio: il Bologna è già in Europa? A oggi la squadra di Thiago Motta è aritmeticamente nelle prime otto, e può dirsi sicura, numeri alla mano, di un posto in una coppa europea. Quale competizione è il punto. Il Bologna ha il destino in mano. Altrimenti l’Atalanta può essere l'ago della bilancia: infatti, se la squadra di Gasperini crollasse chiudendo al nono posto ma vincendo la Coppa Italia, in Europa League andrebbero il club bergamasco con la sesta in classifica, mentre in Conference accederebbe la settima. Domande se ne fa anche la Fiorentina. Eliminata dalla Coppa Italia, può raggiungere l’Europa League solo con il piazzamento in campionato o la conquista della Conference. Se la Viola vincesse ad Atene e in campionato chiudesse con un piazzamento che di per sé vale la terza coppa, allora nella prossima Conference l’Italia non sarebbe rappresentata.