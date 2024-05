Lazio, Mandas spopola: ora c'è il Leicester

ROMA - Fabiani lo considera un predestinato. Christos Mandas , ex Ofi Creta, 22 anni, preso per 900 mila euro, è già diventato una possibile plusvalenza per la Lazio . Un portiere giovane, tenuto in considerazione da diversi club e in grado di far riflettere a Formello. Non è immaginabile possa prendere il posto di Provedel, titolarissimo e fresco di rinnovo . E’ già diventato molto più di un vice e si fatica a pensare che il prossimo anno possa giocare solo una decina di partite tra Europa e Coppa Italia, nonostante il diesse della Lazio anche ieri abbia sottolineato che resterà in organico perché c’è necessità di coprirsi nel doppio ruolo e un’altra stagione di apprendistato lo agevolerebbe. Dall’Inghilterra è rimbalzata un’altra indiscrezione, più concreta (o realizzabile) rispetto al sondaggio del Manchester City con i suoi procuratori di cui si era parlato una decina di giorni fa.

Leicester su Mandas

Il Leicester ha chiesto informazioni su Mandas. Il club che Ranieri aveva portato al titolo è stato appena promosso dalla Championship e tornerà a giocare in Premier. L’allenatore è italiano, si tratta dell’ex juventino Enzo Maresca. Gli piace Mandas, cerca un portiere e lo ha infilato in una lista di possibili rinforzi per la prossima stagione. Una base c’è. Lo sviluppo lo vedremo. Servirebbero 15 milioni di euro per portarlo in Inghilterra. Per ora si tratta di un indizio, più avanti verranno stabilite le strategie. A Formello per adesso non escludono niente, navigano a vista, aspettano l’ingresso in Europa per pianificare il budget e il mercato, eventuali offerte consistenti (per chiunque) verranno valutate. Lotito al momento deve “rimontare” una ventina di milioni per abbattere l’indice di liquidità negativo, ma già la qualificazione europea potrebbe condizionare i parametri o cancellare certe necessità. Per questo motivo, c’è un prezzo di mercato fissato per ogni giocatore della Lazio, soprattutto quelli con più possibilità di partire. Una cessione è in preventivo per muovere il mercato, non si sa a chi toccherà.

Incertezze Provedel e Mandas

Oggi Provedel costerebbe 25-30 milioni e Mandas una quindicina, tanto per restare ai portieri. Giuntoli si è informato con il Monza per Di Gregorio, ma Provedel è un pupillo per Thiago Motta, erede designato di Allegri. Tutto può succedere, anche che la Juve si presenti e provi a intavolare una trattativa per il friulano. Oppure che parta Mandas, entrato nei pensieri di qualche club italiano. La Fiorentina lo stava trattando l’estate scorsa e ci potrebbe riprovare. Il greco è stato accostato anche al Monza se Galliani dovesse aver bisogno di sostituire Di Gregorio, ma il valzer è tutto da dimostrare che possa partire. Szczesny ha intenzione per ora di andare a scadenza nel 2025.