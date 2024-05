Eriksson, festa da brividi con i ragazzi della sua Lazio: tutti i dettagli

Lazio, ci saranno i "figli di Eriksson"

E non solo perché si giocherà in un giorno iconico come il 26 maggio, data già di per sé storica, che nel tifoso biancoceleste non può che rievocare il 2013, quando con il gol di Lulic al minuto 71 la squadra guidata da Petkovic vinse la Coppa Italia nella finale contro la Roma. No, questa volta la ricorrenza sarà dedicata al grande ritorno di Sven, ospite d'eccezione, che come giusto che sia farà la sua passerella pure a Roma, come già accaduto con Liverpool, Goteborg, Benfica e Sampdoria. Già da giorni l'ex tecnico svedese aveva raccolto l'invito del club di Lotito, la novità è che ad accoglierlo e accompagnarlo in questa giornata speciale ci saranno anche alcuni dei suoi ragazzi, i "figli di Eriksson" con i quali è riuscito a conquistare il secondo scudetto della storia della società. Ci sarà sicuramente Marcelo Salas, il Matador non ci ha pensato su due volte prima di rispondere presente alla convocazione per una giornata così speciale. E ci saranno pure altri rappresentanti di quel gruppo (tra cui molto probabilmente Pancaro, Negro, Baronio, Gottardi e altri ancora), per rendere omaggio a Eriksson e dargli una mano ad affrontare la malattia annunciata a inizio 2024 ancora più a testa alta rispetto a quanto non stia già facendo.

Lazio, prezzi popolari per Eriksson

Sarà un momento speciale, in cui saranno condivisi pianti e sorrisi. «Sentire l’affetto dei calciatori che ho allenato e incontrare di nuovo i tifosi è davvero bellissimo», ha raccontato nei giorni scorsi il diretto interessato, assicurando di voler essere presente. E la Lazio vuole provare a celebrarlo come si deve, esaudendo ogni suo desiderio e offrendogli una cornice degna di un'occasione tanto importante dal punto di vista simbolico ed emotivo. Per questo sta preparando un'altra grande festa, chiamando a raccolta i tifosi con prezzi popolari: 14 euro Curva Maestrelli e Distinti Sud, dai 30 ai 35 euro in Tribuna Tevere (esclusi i settori Top e Gold). Un incentivo ulteriore per essere presenti, per far sentire il proprio affetto a un allenatore che ha fatto la storia del club, portandolo in cima al mondo. Erano altri tempi, epoche che resteranno indimenticabili e difficilmente ripetibili. E che, soprattutto, meritano di essere onorate al meglio, con un'atmosfera sullo stile di quella vissuta nell'ultima gara all'Olimpico giocata contro l'Empoli, in cui è stato reso omaggio agli eroi del 1974. Stavolta toccherà a quelli del 2000, quelli che dalla panchina erano guidati da Sven Goran Eriksson. Un eroe immortale, il cui nome resterà scolpito per sempre nel cuore dei tifosi laziali.