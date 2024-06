Tudor, sarà addio con la Lazio: i motivi del divorzio

ROMA - Igor Tudor e la Lazio si diranno addio. L'allenatore ha deciso di non proseguire la sua avventura a Roma, sponda biancocelste. Tante e troppe le divergenze in chiave mercato che si sono venute a creare con il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani. La mancata conferma di Kamada è stata probabilmente la ciliegina sulla torta. Il croato, infatti, voleva il giapponese nella rosa del futuro. La Lazio, inoltre, non ha intenzione di smantellare la squadra fatta con Sarri, mentre Tudor voleva giocatori funzionali alla sua idea di calcio. Alla fine le parti non andranno avanti insieme.