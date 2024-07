Baroni conferenza Lazio diretta: segui la presentazione LIVE

FORMELLO - Inizia l’era Baroni alla Lazio. Conferenza stampa di presentazione a Formello con il tecnico ex Verona che è pronto alla nuova avventura in biancoceleste. Oggi visite e test atletici, poi giovedì la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Ma ora è tempo delle parole di Baroni. Segui in diretta tutta la presentazione.

Baroni e l'entusiasmo dei tifosi

"È fondamentale, non esiste squadra senza i propri tifosi. La squadra deve muovere il primo passo, creare le condizioni affinché chi vede, si renda conto della passione, della cultura. Trovo una squadra che ha grande cultura del lavoro, se a questo aggiungiamo la parte valoriale, emotiva, questo mix ci tornerà utile per i risultati, per dare quell’emozione che i tifosi vogliono vedere".

Baroni: "Lazio, la mia occasione più grande"

"Il punto più alto, inutile nasconderlo. Si è creato col lavoro, con la consapevolezza, passione, amore, determinazione. Quando hai nella tua valigia, nel tuo percorso uno staff con cui lavori da tanto tempo, ti senti di essere felicemente consapevole di una grande occasione ma anche pronto per iniziare a lavorare".

Baroni, le prime parole

A Lazio Style Radio, Baroni ha parlato delle sue prime impressioni: "Sto bene. Primo giorno? Non vedevo l’ora. Effetto bellissimo, c’è determinazione, voglia, felicità, tutto quel che serve per partire. Ha dormito stanotte? Sì (ride, ndr). La determinazione di cui parlavo fa in modo che tutto ciò sia vissuto in modo molto più sereno".

Lazio, iniziata la stagione

Dalle prime ore del mattino i calciatori sono arrivati alla spicciolata nel centro sportivo di Formello per sottoporsi alle classiche visite mediche di rito che aprono la stagione e per ritrovarsi nel quartier generale laziale. Il primo a varcare i cancelli è stato Danilo Cataldi, poi via via tutti gli altri tra cui Alessio Romagnoli, Manuel Lazzari, Nicolò Casale e gli altri. Saranno tre i giorni dedicati ai test atletici e alle visite mediche prima della partenza per il ritiro estivo di Auronzo di Cadore fissata per la mattinata dell'11 luglio durante il quale il nuovo tecnico, Marco Baroni, inizierà a plasmare la sua Lazio. Unici assenti Mattia Zaccagni ed Elseid Hysaj, che per l'impegno all'Europeo in Germania, si aggregheranno al gruppo più avanti.

Lazio, Marco Baroni si presenta

Primo giorno ufficiale di Marco Baroni a Formello. Presentazione alla stampa e primi colloqui con i giocatori che si sono ritrovati oggi a Roma per visite mediche e test atletici. La conferenza avrà inizio alle ore 12.

Formello - Sala stampa