Lazio, Nuno Tavares si presenta: "Cancelo e Alaba i miei modelli"

Tavares, la scelta del numero

Tavares ha scelto la maglia numero trenta: "ma non per un motivo particolare, semplicemente mi piaceva il numero. Perché il 71 su Instagram? È stato il mio primo numero da professionista al Benfica". Sugli idoli: "Non ne ho in particolare, ma mi ispiro a calciatori come Cancelo e Alaba. Sono un difensore a cui piace giocare il pallone, non soltanto correre inseguendo la sfera, il miglior modo per esaltarmi è esprimendo un bel calcio". "Sono molto felice di essere in questo grande club, ho capito da subito che i tifosi sono fantastici, trasmettono grande passione alla squadra - aggiunge -. Da me possono aspettarsi che darò tutto per aiutare la Lazio a vincere".