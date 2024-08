Cadice-Lazio diretta: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Ultima amichevole estiva per la Lazio di Marco Baroni . I biancocelesti si la vedranno infatti contro il Cadice , squadra della seconda divisione spagnola.

Cadice-Lazio, l'orario

L'amichevole Cadice-Lazio andrà in scena oggi, sabato 10 agosto, alle ore 21:00 allo allo stadio Nuevo Mirandilla di Cadice, in Spagna.

Dove vedere Cadice-Lazio in diretta tv

Cadice-Lazio sarà trasmessa in diretta su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su dispositivi mobili quali PlayStation e XBox, senza dimenticare la sezione app della Home di SkyQ, per tutti gli abbonati. Sarà possibile guardare la gara in differita anche su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky.

Dove vedere Cadice-Lazio in streaming

Cadice-Lazio sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Il match si potrà seguire anche su www.sslazio.it (in pay per view).