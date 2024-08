Castrovilli alla Lazio diretta presentazione: segui la conferenza LIVE

Giornata di presentazioni in casa Lazio . A pochi giorni dall'inizio del campionato, i nuovi acquisti dei biancocelesti Castrovilli, Dele-Bashiru, Nuno Tavares e Tchaouna rispondono alle domande dei giornalisti: segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

15:58

Nuno Tavares: "Guendouzi mi ha fatto venire alla Lazio"

Queste le prime parole di Nuno Tavares: "Prima di tutto, ho avuto diverse esperienze nella mia carriera. La migliore è stata al Marsiglia dove lottavo per vincere, in Nottingham invece era diverso, lottavo per la salvezza. Ho imparato a gestire gli alti e bassi in diverse squadre, mi ha cambiato tanto a livello mentale. Guendouzi è stato una delle figure più importanti per farmi arrivare alla Lazio. Ci ho parlato tre volte e mi ha convinto che fosse una buona opportunità andare alla Lazio. È un grande club, voglio lottare per essere ai piani più alti del campionato e vincere trofei".

15:55

Nuno Tavares in conferenza

Conclusa la conferenza stampa di Tcahouna, arriva ai microfoni Nuno Tavares.

15:54

Tchaouna e il paragone con Felipe Anderson

Tcahouna conclude parlando di Felipe Anderson: "Lui ha scritto la storia della Lazio, siamo due giocatori diversi, penso che potrei fare meglio oppure no, oggi non sento queste pressioni. Gioco come Loum Tchaouna e non come Felipe Anderson".

15:51

Tchaouna con la Francia? La sua risposta

Tcahouna ha parlato anche della possibile convocazione della nazionale francese: "Ho giocato l'Europeo Under 19, sono stato felice di giocare, mi ha permesso di esprimermi e misurare contro squadre internazionali. Giocare nella Lazio mi permette di avvicinarmi ai livelli che voglio".

15:49

"Unico incontrare la Lazio"

"Essere qui come compagno di squadra è diverso dall’essere un avversario. Ho già incontrato la Lazio ed è stato unico. L’ambiente è molto combattivo e sono felice di essere qui perché posso progredire sia dal punto di vista tecnico che tattico".

15:45

Tchaouna e il post dall'Arechi

Tchaouna continua: "Non posso esprimermi sulla trattativa per Dia. Per quanto riguarda il post di ieri era un incoraggiamento verso la mia ex squadra".

15:43

Le prime parole di Tchaouna

Le prime parole di Tchaouna: "Sono soddisfatto di essere qui con voi. Sono molto felice e spero di raggiungere nuovi traguardi insieme, spero molto presto. Sono un giocatore combattivo. Cerco di fare un gioco veloce".

15:40

Fabiani su Tchaouna

Inizia a parlare Fabiani: "Tchaouna rientra in quella tipologia di calciatore giovane, ragazzo promettente e speriamo che Roma lo illumini ancora di più. Siamo molto soddisfatti a portarlo alla Lazio. Siamo stati la sua prima scelta in tempi non sospetti e questo ha fatto sì che si potrebbe materializzare l'accordo. Tanti altri lo volevano".

15:30

Dia, cosa manca per l'annuncio

Se per Folorunsho è tutto ancora in alto mare, la situazione è diversa per Boulaye Dia: cosa manca per l'annuncio.

15:15

Lazio, il retroscena su Folorunsho

Tempo di presentazioni, senza dimenticarsi del calciomercato. Tra le idee della Lazio resiste Folorunsho: il retroscena.

15:00

Lazio, si avvicina l'esordio in campionato

Lazio in campo contro il Venezia per la gara valida per la prima giornata della Serie A 2024/2025: ecco quando esordirà.

14:45

Lazio, sale l'attesa per le presentazioni

Tutto pronto per la prima conferenza da giocatori della Lazio di Castrovilli, Dele-Bashiru e Tcahouna: inizio programmato per le 15:30.

Sala stampa Formello