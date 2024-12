Lazio, Lotito dice tutto: "Il mercato, lo scudetto, lo stadio e la chiesa a Formello"

La Lazio sarà impegnata nell'ultima gara di questo turno di Serie A stasera, lunedì 16 dicembre, all'Olimpico contro l' Inter . Intanto, il presidente biancoceleste Claudio Lotito è intervenuto nel corso della cerimonia di premiazione all'Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ di Roma. Una cerimonia nella quale la società Lazio ha ricevuto il Collare d'Oro , massima onoreficenza conferita dal CONI, per merito sportivo. Un'occasione per parlare anche dello stadio Flaminio: "Abbiamo presentato il progetto dello stadio che sarà l'orgoglio della città, perché non è un progetto della Lazio: sarà lo stadio della città . Questo consentirà ai tifosi di avere l'orgoglio dell'appartenenza". Ma non solo. Tutti i temi trattati dal presidente.

Il progetto del Flaminio e i lavori per l'Academy: "Costruiremo una chiesa"

Dopo la presentazione del progetto di partenariato pubblico-privato (PPP) ai vertici comunali, il presidente Lotito nei giorni scorsi ha protocollato (attraverso una Pec ufficiale) la documentazione firmata con la quale è uscito dal Campidoglio.- si spera - porterà a una riqualificazione che farà tornare lo stadio Flaminio a essere la casa della Lazio. "Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro che sta portando a dei risultati, il mondo dello sport è basato sul sacrificio, e sullo spirito di gruppo. Penso che la programmazione, l'umiltà, la determinazione e a voglia di portare a tutti i costi il risultato a casa sia fondamentale. Abbiamo creato un percorso: abbiamo preso una società che fatturava 84 milioni, oggi invece è patrimonializzata. Ha una forza economica importante, e soprattutto sta dando dei risultati sportivi". Ha quindi annunciato i lavori per il settore giovanile: "Dobbiamo mantenere lo spirito di gruppo, dare risposte concrete: la Lazio ha iniziato anche i lavori dell'Academy. Verranno costruiti altri sette campi, la foresteria, la scuola, lo studentato, tutte le attività connesse e la chiesa: ritengo che l'importanza di una squadra di calcio sia allenare il fisico, ma nutrire anche lo spirito. Vogliamo incarnare lo spirito della società civile. Per i giovani è fondamentale il rispetto delle regole. Stiamo attraversando un periodo di difficoltà, parlando del sistema globale. La Lazio deve servire anche a formare le persone".

Sullo Scudetto: "Baroni? Ho avuto ragione. La Lazio deve diventare punto di arrivo"

Inevitabile per il presidente Lotito rispondere alla domanda relativa alla possibilità Scudetto: "Non vendo sogni ma solide realtà. Penso che noi stiamo lavorando per ottenere il massimo: ma penso che se i nostri ragazzi manterranno questo profilo, potranno dare grandi soddisfazioni ai tifosi. Purtroppo i risultati dipendono anche da fattori imponderabili che a volte influenzano il risultato sportivo". Quindi Lotito ha rivendicato la scelta di Baroni: "La squadra l'ho voluta a tutti i costi. Si diverte e fa divertire. Ha riportato l'orgoglio dell'appartenenza, e serve ad aiutare la gente in difficoltà a superare le difficoltà restituendo un sorriso. Quando ho scelto Baroni l'ho fatto perchè ero convinto. Incarna i nostri principi di umiltà, lavoro e voglia di affrontarsi Ho fatto una ristrutturazione per ripartire con logica diversa, e ho avuto ragione". Sulla rosa: "Altamente competitiva, è giusto che giochino le perosne che in quel momento siano più pronte e funzionali. Baroni ha messo in atto ciò che ho sempre predicato: non bisogna ricorrere ai nomi. I nomi fanno parte della storia. Dobbiamo pensare al futuro, cioè scegliendo i combattenti mai indomiti con l'orgolgio dell'appartenenza: la Lazio deve diventare punto di arrivo e non di partenza".

Immancabile un commento sulla partita contro l'Inter: "Non faccio pronostici, ogni partita è storia a sé, spero che la squadra mantenga il suo profilo di grossa ferocia agonistica, compattezza. Divertirsi e farsi divertire.