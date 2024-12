"Lazio, su Gila c'è il Real Madrid: i retroscena sulla clausola"

In Spagna non sta passando inosservata la crescita di Mario Gila, punto fermo della difesa della Lazio da più di un anno. Se n'è accorto soprattutto il Real Madrid, suo ex club al momento in emergenza totale nel reparto arretrato: con gli infortuni di Alaba e Militao, gli unici centrali di ruolo sono l'ex Roma Rudiger, il canterano appena promosso Asencio e Vallejo, fuori dalle rotazioni di Ancelotti (appena 11 minuti in stagione), più l'adattato Tchouameni. Secondo il quotidiano madrileno As, qui entra in gioco Gila e una particolare clausola.