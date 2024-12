Lecce-Lazio ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Dopo la batosta casalinga subita dall'Inter, la Lazio vuole tornare a fare punti in campionato. Il cammino della squadra di Baroni riparte dallo stadio "Via del Mare" di Lecce, dove affronterà i salentini di Giampaolo. I padroni di casa nell'ultimo turno, giocato proprio in casa, hanno battuto il Monza con il risultato di 2-1 .

Lecce-Lazio, l'orario

Lecce-Lazio andrà in scena oggi, sabato 21 dicembre, alle ore 20:45 allo stadio "Via del Mare" di Lecce.

Dove vedere Lecce-Lazio in diretta tv

Lecce-Lazio sarà trasmessa in direttra tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Lecce-Lazio in streaming

Lecce-Lazio sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del "Via del Mare" in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.