Il Lecce ritrova la vittoria: decide Krstovic. Monza, è ultimo posto

Dopo la sconfitta dell'ultimo turno contro la Roma, il Lecce di Giampaolo torna a fare punti. I giallorossi al "Via del Mare" vincono un importante scontro salvezza contro il Monza per 2-1 e salgnono a quota 16 punti. I brianzoli, invece, restano a quota 10 punti, raggiunti dal Venezia e ora così all'ultimo posto, con solo tre pareggi nelle ultime sette partite. Decidono l'incontro i gol di Tete Morente e Krstovic, intervallati da un clamoroso autogol di Dorgu .

Lecce-Monza 2-1: succede tutto nel primo tempo

Un primo tempo movimentato e ricco di emozioni, quello del "Via del Mare". Il lunch-match di giornata viene sbloccato dopo appena tre minuti, dal primo gol italiano di Tete Morente, che raccoglie il lancio di Berisha e con il destro batte Turati. Il portiere si rende protagonista al diciannovesimo minuto, parando il calcio di rigore di Krstovic. Un rigore che era stato conquistato da Dorgu, protagonista al 36esimo minuto con un clamoroso autogol di testa, figlio di un'incomprensione con Falcone. Quindi, la squadra di Giampaolo ritrova il vantaggio a pochi minuti dall'intervallo, con lo stesso Krstovic che si fa perdonare, gira in porta con il destro il pallone e fa gioire il suo pubblico. Nel secondo tempo vengono assegnati due calci di rigore dall'arbitro di Mariani, entrambi annullati: uno al Monza perchè il fallo di mano è stato commesso da fuori area, quindi al Lecce per fuorigioco iniziale di Rebic prima del contatto con Forson. Nell'assalto finale del Monza, Daniel Maldini non riesce a sfruttare una buona occasione all'86esimo minuto per trovare il pareggio.