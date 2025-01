Chi è Mahamadou Balde: debutto con la Lazio in Europa League

Al 76' di Lazio-Real Sociedad, Marco Baroni ha fatto debuttare in prima squadra e tra i professionisti Mahamadou Balde. Professione attaccante: come i suoi fratelli Keita (ex attaccante dei biancocelesti) e Ibourahima, che milita in Serie C con la maglia del Giugliano. Balde ha rilevato Dia sul risultato di 3-0.