Lazio-Real Sociedad diretta Europa League: segui la partita di oggi LIVE

La Lazio è a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League . Per conquistarla basterà anche solo un pareggio contro la Real Sociedad allo Stadio Olimpico. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:10

Lazio, le parole di Baroni

Baroni ai microfoni di Sky Sport: "La squadra lo sa, oggi è una partita importante per il valore dell'avversario che ha tanta qualità. Servirà la miglior Lazio. Dobbiamo andare in campo un umiltà e compattezza. Abbiamo la nostra identità. Purtroppo abbiamo fatto i conti con delle assenze importanti e ci ha portato a passare delle settimane dove abbiamo lavorato in pochi. In questo però abbiamo mostrato un volto che mi è piaciuto, dove non abbiamo mai mollato e ci sarà utile per il nostro percorso. La Real Sociedad ha molto palleggio con Zubimendi che è un giocatore da limitare, hanno qualità anche negli esterni. Fanno un bel calcio con solidità. Sappiamo che sarà difficile e dovremo essere bravi a togliere a loro senza rinunciare al nostro calcio".

20:05

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. M.Baroni.

20:00

Lazio agli ottavi se: le combinazioni

Fare calcoli per la squadra di Baroni è molto semplice: quale risultato servirà oggi per conquistare la qualificazione diretta agli ottavi. Le combinazioni.

19:55

La formazione ufficiale della Real Sociedad

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, N.Aguerd, Aihen; Zubimendi; Brais Mendez, Sucic, Becker, Kubo; Oyarzabal. All. I.Alguacil.

19:50

Dove vedere Lazio-Real Sociedad in tv

Scopri tutto sulla partita di Europa League: info e canali per seguirla in tempo reale.

19:45

Lazio-Real Sociedad, sale l'attesa

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per la sfida tra Lazio e Real Sociedad: fischio d'inizio in programma alle 21.

Stadio Olimpico - Roma