Lazio, Baroni: “Il livello va alzato ancora. Vogliamo essere protagonisti ovunque”

FORMELLO - “La squadra vuole essere protagonista in tutte le competizioni. Abbiamo delle opportunità che non possiamo lasciare al caso. Vogliamo continuare, mettere più partite possibili. Partiamo da una base di 47 partite, ma vogliamo farne molte di più. L'Europa League è straordinaria e ogni mio calciatore vuole essere protagonista di questa competizione”. Ha parlato così il tecnico della Lazio Marco Baroni in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con la Real Sociedad. "Siamo un po' corti dietro, ma ho massima fiducia nella squadra. Abbiamo le soluzioni per sopperire a queste assenze - ha aggiunto - Veniamo da una bella gara fatta a Verona e domani abbiamo un’opportunità importante. Per noi sarebbe un passaggio importante che ci permetterebbe di andare agli ottavi, ma sappiamo le difficoltà che ci aspettano".