Dove vedere Lazio-Real Sociedad in tv? Prime o Sky, orario

Torna l'Europa League, lo fa con la penultima giornata della prima fase. All'Olimpico, la Lazio di Marco Baroni ha davanti a sé un'occasione importante: quella di poter chiudere la classifica della prima fase da capolista. I biancocelesti, infatti, sono attualmente primi a sedici punti, ben dieci in più rispetto agli avversari, la Real Sociedad, che spera invece di rientrare nelle prime otto. Per ottenere il risultato, i biancocelesti scenderanno in campo con la miglior formazione possibile

Lazio-Real Sociedad, l'orario

Lazio-Real Sociedad andrà in scena oggi, giovedì 23 gennaio, alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Real Sociedad in diretta tv

Lazio-Real Sociedad sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Dove vedere Lazio-Real Sociedad in streaming

Lazio-Real Sociedad sarà visibile live in streaming solo su Sky Go e Now. Per usufruire del servizio offerto dalle piattaforme Sky, basterà scaricare le omonime applicazioni mobili su pc, smartphone e tablet, e accedere attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Europa League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.