Nuno Tavares, infortunio e sostituzione in Lazio-Real Sociedad: come sta

Fastidio all'inguine per Nuno Tavares

Sul finire della prima frazione di gioco, Nuno Tavers ha accusato un fastidio all'inguine, si è accasciato e ha chiesto il cambio: Dele-Bashiru ne ha preso il posto. Tavares ha guadagnato gli spogliatoi sulle sue gambe, accompagnato dagli applausi dei tifosi biancocelesti. Pressoché scontata la sua assenza in occasione di Lazio-Fiorentina (26 gennaio, ore 20:45, ventiduesima giornata di Serie A). Gli esami strumentali chiariranno entità, natura dell'infortunio e tempi di recupero del cursore di fascia.

Zaccagni e Rovella saranno squalificati: salteranno Braga-Lazio

Nella ripresa Zaccagni si è fatto ammonire per saltare Braga-Lazio. Con la qualificazione agli ottavi in tasca, il capitano dei biancocelesti si è così sgravato della diffida. Era in diffida ed è stato ammonito nel primo tempo anche Rovella: anche il centrocampista non sarà a disposizione per la trasferta in Portogallo in programma il prossimo 30 gennaio.