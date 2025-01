Wags Lazio, la bella iniziativa di Chiara Nasti e le altre mogli: cosa succederà prima della Fiorentina

ROMA - Dopo il successo sulla Real Sociedad che ha garantito il pass per gli ottavi di Europa League , la Lazio si prepara a sfidare la Fiorentina in campionato e prima della partita domenica (27 gennaio) scenderanno 'in campo' anche le Wags biancocelesti, 'capitanate' da lady Zaccagni .

Le Wags della Lazio 'in campo' prima della Fiorentina

Nelle ultime ore è stata infatti Chiara Nasti, moglie del capitano, a lanciare un appello sui suoi profili social per invitare i tifosi a partecipare all'iniziativa , che coinvolge anche Rachele Risaliti, Eleonora Utini, Diletta Perifano, Diletta Daolio e Fiorenza Lekstakaj (compagne di Castrovilli, Romagnoli, Rovella, Lazzari e Hysaj), nell'ambito del progetto 'Share the Good' voluto dalla 'Fondazione S.S. Lazio 1900' e dal club biancoceleste, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali di Roma e insieme al Banco Alimentare di Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale e Comunità di Sant’Egidio. L'invito è quello di raccogliere cibo (alimenti ben conservati, non in vetro, con una data di scadenza lontana) per bambini e famiglie in difficoltà.

'Share the Good', l'appello social di Chiara Nasti

"C'è un'importante emergenza alimentare - ha spiegato Chiara Nasti attraverso delle storie postate sul proprio profilo Instagram - e la Lazio, insieme a tutti gli enti coinvolti, invitano a fare una raccolta di cibo che secondo me è molto importante per tutte le persone che in questo momento si trovano in grande difficoltà". Lady Zaccagni è pronta a scendere 'in campo' in prima persona: "I punti di raccolti saranno all'altezza dei prefiltraggi di Viale dei Gladiatori, Piazza Lauro De Bosis nelle vicinanze dell'obelisco e Piazza Dodi, zona stadio dei Marmi. Io porterò delle cose e quindi magari avremo anche l'occasione di conoscerci. Ci vediamo domenica!".