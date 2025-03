Lazio inceppata, Castellanos è pronto per sbloccare l'attacco: la scelta di Baroni

Sos Taty. La notizia sorprendente rimbalza da Formello: Castellanos è pronto e Baroni ne valuta l’impiego non solo per gli ultimi 15-20 minuti, come la logica suggerisce dopo un mese di stop per infortunio muscolare e con lo “spareggio” Champions di domenica a Bologna. Il centravanti argentino sta bene, già da qualche giorno si sapeva che sarebbe stato convocato per il ritorno di Europa League, ma che fosse così avanti non era prevedibile. Le riflessioni, ieri mattina a Formello, erano aperte. Baroni soltanto oggi deciderà se schierarlo titolare o se inserirlo nel secondo tempo. L’ipotesi prevalente, è chiaro, resta quella di un ingresso in corsa, a maggior ragione considerando l’eventualità (si spera solo sulla carta) dei tempi supplementari: una bella carta come l’argentino da calare in corsa se non dovesse mettersi bene con i cechi vale come un’assicurazione. Resta il fatto che Taty sta bene, l’attacco della Lazio in sua assenza si è inceppato, Dia è apparso esausto e senza energie, anche di fronte all’Udinese le alternative (Tchaouna e Noslin) hanno bucato l’appuntamento con il gol. Ecco perché a Formello hanno cominciato a ragionare sulla possibilità di organizzare una staffetta, tenendolo in campo nei primi 45-60 minuti. Sarebbe un segnale di freschezza e di svolta per invertire la tendenza e dare un senso compiuto al gioco offensivo, ora a corto di idee e munizioni.