La Lazio parte oggi per Bodo: il motivo e il rischio neve all'Artico

Roma - Non solo il campo in sintetico, anche il rischio neve. Giovedì a Bodø sono previsti accumuli tra i 3 e i 7 centimetri. Il meteo non è facilmente prevedibile, cambia repentinamente in Norvegia. Dalla mattina di giovedì, con temperature tra 0 e -1 grado, sono possibili precipitazioni nevose, la probabilità è dell’80%. La Lazio inizierà ad acclimatarsi a partire da oggi, la missione è anticipata. La squadra si ritroverà stamattina a Formello, prima la colazione, poi l’allenamento fissato alle 10.45. Dopo il pranzo, la partenza in charter per Bodø , l’arrivo è previsto intorno alle 19.30, dopo 4 ore di volo. Domattina allenamento di risveglio in hotel, nel pomeriggio alle 17.45 la rifinitura, a seguire la conferenza di Baroni e di un giocatore. La scelta di partire nel giorno di antivigilia è motivata dalla necessità di testare il campo sintetico dello stadio Aspmyra. Andranno scelti bene i tacchetti e provati per cercare di evitare il più possibile le ripercussioni tipiche del cambio dal campo naturale al campo artificiale.

Il comfort

La Lazio ha organizzato il piano per consentire alla squadra di assorbire al meglio il lungo viaggio, sia all’andata che al ritorno. Lotito ha stanziato 200 mila euro per assicurarsi un aereo di soli posti business class. Posti ampi, si trasformano in lettini, utili per consentire ai giocatori di riposare, soprattutto durante il volo di ritorno. La partenza da Bodø è prevista subito dopo la partita di giovedì programmata alle 18.45, intorno alle 23.30. L’arrivo avverrà in nottata, poco prima delle 4. Poche ore di riposo, poi di nuovo in campo. La squadra si ritroverà a Formello venerdì alle 15, la rifinitura pre-derby è fissata per sabato alle 16. Scatterà il countdown. Baroni avrà un solo vero allenamento per preparare la super partita. In Norvegia la trasferta è off limits per i tifosi della Nord, decisione dell’Uefa dopo i fatti di Plzen, fu esposta una bandiera fascista. L’Olimpico invece si sta riempiendo per il ritorno coi norvegesi, è stata raggiunta quota 35.000 spettatori e c’è ancora tempo per raggiungere il traguardo delle 40.000 presenze. Derby più Bodø, due sfide cruciali per il futuro, da vivere a distanza di cinque giorni.

Le amichevoli

La stagione è nel clou, nel frattempo la società lavora per organizzare le amichevoli estive. Una è in via di definizione, vedrà la Lazio opposta al Fenerbahçe di Mourinho. Si giocherà il 30 o 31 luglio in Turchia. La società, rispetto alle ultime stagioni, sta pensando ad un precampionato diverso, con più amichevoli internazionali.