Lazio, sfida al Fenerbahce di Mourinho: c'è la data

Lazio e Fenerbahce, tutti gli obiettivi

C'è tempo per pensarci, in ogni caso: la Lazio è in lotta per la Champions in campionato ed è ai quarti di Europa League (giovedì c'è il Bodo), mentre il Fenerbahce si sta giocando il campionato turco con il Galatasaray. Dopo la vittoria di ieri contro il Trabzonspor è secondo a meno tre dalla vetta. Tutto può ancora succedere