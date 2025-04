Lazio-Juve, le modalità di vendita dei biglietti: tutte le info

La Lazio ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per il big match con la Juventus , in programma sabato 10 maggio allo stadio Olimpico alle ore 18:00. Una sfida che si annuncia decisiva per la corsa europea di entrambe le squadre. A quattro giornate dalla fine del campionato, i bianconeri occupano il quarto posto in classifica, con due lunghezze di vantaggio sulla Lazio. Prima dello scontro diretto, i biancocelesti saranno impegnato sul campo dell'Empoli, mentre gli uomini di Tudor affronteranno il Bologna.

Lazio-Juve, le modalità di vendita dei biglietti

I biglietti della sfida saranno acquistabili dalle ore 10:00 di venerdi 2 maggio. Nella prima fase (che si chiuderà lunedì 5 maggio), la vendita è riservata ai possessori delle card S.S. Lazio Eagle e 1900, con la possibilità di acquistare fino a quattro tagliandi. Presente anche una prelazione per gli abbonamenti Aquilotto Under 14. I posti non confermati dagli abbonati Aquilotto Under 14 verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 16:00 di lunedi 5 maggio, quando scatterà la vendita libera.