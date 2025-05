Guendouzi e Rovella: Lazio, la Champions per blindarli

La coppia perfetta, il Guendouzi battagliero e il Rovella guerresco. Centrocampisti alla Ligabue, due che la vita da mediano la interpretano facendosi il mazzo. Se al top è una coppia irresistibile, infrangibile, inattaccabile, inaffondabile. Nelle ultime partite tutti e due hanno accusato stanchezza e la diga che hanno composto per mesi è diventata una barriera di sabbia, s’è visto col Parma. Baroni gli chiede l’ultimo sforzo per il finale, spera di rivederli ricaricati a Empoli. Più possanza, più energia, più vitalità, più fiato, più coppia. La Premier. Guendouzi e Rovella hanno fatto ripensare i loro nomi per adattarli a ciò che esprimono in campo. Guendovunque per il primo, il centrocampista onnipresente. Rovellismo per il secondo, è la filosofia che incarna, da anima popolare, è il fuoco che sprigiona dalla sua persona. La Lazio a entrambi chiede la Champions anche perché con la Champions sarebbe più facile trattenerli. E’ da gennaio che arrivano sirene dalla Premier per tutti e due. Prima per Rovella, entrato in orbita Aston Villa, è tra i desideri di Emery. Quest’anno ha giocato la Champions, è un club in piena ascesa, è una nuova potenza economica, una società dal mercato pirotecnico. Il proprietario è l’uomo più ricco d’Egitto, Nassef Sawiris, con lui Wes Edens, miliardario americano. Più defilato c’era il Liverpool, interessato a centrocampisti dinamici e fiammeggianti. L’Aston Villa ora si starebbe muovendo per Guendouzi, seguito anche dal Newcastle stando alle ultime voci rimbalzate dall’Inghilterra.

Gli scenari

Che siano due da Premier è fuori discussione per identikit, per come difendono e spingono, per quanto corrono. Per un anno sono stati i centrocampista-maratoneti della Lazio, più volte si sono divisi il primo e il secondo posto della classifica dei podisti. Straripanti al massimo delle loro condizioni atletiche, hanno addosso 44 partite (Guendouzi) e 40 (Rovella) senza contare le presenze nelle loro nazionali. Lotito e Fabiani sanno che possono essere due pezzi da novanta del prossimo mercato, hanno resistito alle offerte di gennaio, con la Champions avrebbero più forza per trattenerli, con un’altra Europa di meno, senza sarebbe difficilissimo. In questo caso il rischio di cedere due big sarebbe altissimo. Per Guendouzi sono stati spesi 13 milioni più 5 di bonus. Rovella sarà riscattato a giugno per 17 milioni. Il loro valore è cresciuto, supera i 20 milioni, per Lotito e la sua tabella prezzi è da almeno 30 milioni.

I numeri

Guendouzi e Rovella, mediani feroci, trascinatori di folle e di cuori, sono macchine da record. Guendouzi è il giocatore della Lazio più utilizzato (44 partite per 3786 minuti senza i recuperi). Contando tutte le competizioni dei club di A solo Reijnders del Milan e De Roon dell’Atalanta hanno giocato di più. Il francese è un mediano difensivo e d’assalto, solo Locatelli ha completato più passaggi nella trequarti avversaria (1047 contro 1077). Rovella ha partecipato a tre gol (tre assist) come nel 2021-22 con il Genoa (tre assist) e nel 2022-23 con il Monza (1 gol e due assist), può migliorarsi. E’ tra i primi tre centrocampisti del campionato per palloni recuperati in attacco (69). Guendouzi (609) e Rovella (497), per chiudere, sono i due mediani che contano più movimenti palla al piede in Serie A (609 e 497). Per il modulo e il gioco di Baroni sono mezza squadra.