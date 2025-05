Lazio, nuovi terzini: occhi sul baby Netz 

C entrali e terzini, li cerca la Lazio per rinfondare la difesa. Al centro e sulle fasce è tutto un rinnovamento, non ci sono intoccabili. Marusic, senza rinnovo, potrebbe provare a liberarsi con l’articolo 17 della Fifa e ci sono riflessioni del club su Lazzari. Tavares sarà riscattato in anticipo, ci sono contatti con l’Arsenal per chiudere a inizio giugno, saranno ascoltate offerte. Pellegrini è in uscita da tempo. Immaginare che partano tutti è un’illusione, mettere in conto almeno due acquisti è scontato, gli altri dipenderanno dalle uscite. Si stanno seguendo esterni in Bundesliga, l’ultimo è Luca Netz, mancino del Borussia Moenchengladbach, classe 2003, tra i royal baby del calcio tedesco. E’ sotto contratto fino al 2026 e il club è costretto a venderlo in estate. Ha 21 anni, è alto 1,84, è un under 21. E’ molto giovane, quest’anno ha giocato solo 8 volte da titolare su 23 presenze, ma in totale ha già 108 presenze in Bundesliga (14 assist). A sinistra la scelta non sarà facile. Molto dipende da Tavares, non solo dalla permanenza, dall’affidabilità fisica. Un’altra stagione come questa, con 7 infortuni, non è concepibile. Serve un titolare più che una riserva, se non tutte e due. Netz è cresciuto nel settore giovanile dell’Hertha Berlino, esordio lampo in prima squadra e cessione veloce al Borussia nel 2021.