Calciomercato Lazio, rivoluzione in difesa: Romagnoli ai saluti, chi può arrivare

ROMA - Cambiare, vendere, comprare. Gli infiniti di mercato della Lazio continuano ad essere questi. La rivoluzione copernicana di un anno fa proseguirà con una rivoluzione, nominativa e anagrafica, che cambierà volto alla difesa . Il piano è rifare la coppia centrale, soprattutto se Gila sarà tra gli uomini mercato e Romagnoli (30 anni compiuti a gennaio) riceverà offerte. Le aspettano a Formello non ritenendolo più centrale e incedibile. Sembra un’eresia cambiare tutto , lo sembrava anche l’anno scorso in attacco e non è che non si stiano pagando le conseguenze. Operazioni del genere sono rischiose, ci rimette la cifra tecnica (nel caso di Gila), ci rimette la poesia (nel caso di Romagnoli). La società ha investito su Provstgaard , riscatterà Gigot (31 anni), ha sotto contratto Patric (32 anni), ma non possono essere loro i titolari. Ogni scenario è rinviato a fine campionato , quando si saprà quale futuro attenderà la Lazio. Se continuerà a giocare in Europa, in questo caso in quale Europa? E se si riuscirà davvero a chiudere cessioni, ai prezzi di Lotito non è mai facile. La linea tracciata è questa: rintracciare sostituti all’altezza, cercare occasioni di mercato o baby classe 2003-2004. Ci sono centrali di difesa già trattati, altri monitorati quest’anno. Sono spuntate le prime ipotesi, alcune già fantasiose. Una è quella di Skriniar, fuori dai piani del PSG , di rientro dal prestito al Fenerbahçe, ma con un ingaggio da 8 milioni l’anno.

Lazio a caccia di occasioni

Tra i profili in uscita c’è Wout Felix Lina Faes, al secolo Faes. Centrale belga del Leicester, era stato valutato a gennaio. Gli inglesi sono retrocessi dalla Premier alla Championship, un motivo in più per tenerlo d’occhio. Aveva una valutazione di 20 milioni, non può essere la stessa. Nel 2022 era stato acquistato dal Reims per 20 milioni, bonus compresi. E’ sotto contratto fino al 2027, ma c’è un accordo per romperlo a giugno, la cessione era già concordata prima della retrocessione. Qualche anno fa era tra i golden boy, i talenti della nuova Génération dorée del Belgio. E’ cresciuto nel Lierse e nell’Anderlecht, ha fatto un passaggio all’Heerenveen, poi è andato all’Excelsior. Da lì l’Ostenda, il Reims e il Leicester. E’ alto 1,87, è destro, 27 anni, è nazionale belga. Il look ricorda David Luiz, solo il look. Non è un difensore di stazza, è considerato veloce, adattabile da terzino e mediano. Piaceva molto a gennaio.

Lazio, Fabiani sceglie la linea verde

Il diesse Fabiani, il braccio destro Bianchi e gli uomini della talent room setacciano il mercato dei 2003-2004. Nei mesi scorsi erano spuntati due nomi. Valentin Gomez del Velez e Cristhian Mosquera del Valencia. Il primo era ad un passo dall’Udinese a fine febbraio, è rimasto in Argentina, sotto contratto fino al 31 dicembre 2026. E’ classe 2003, ha 21 anni, è argentino, ha passaporto spagnolo, dunque è tesserabile da comunitario. A gennaio c’era stato un sondaggio per Cristhian Mosquera, gigante del Valencia, in crisi finanziaria e tecnica. Era a rischio retrocessione, si è tirato fuori dalla zona calda. E’ alto 1,91, è classe 2004, ha 20 anni, è un royal baby spagnolo, è in scadena nel 2026. Fa gola a tanti, il prezzo è alto, oltre i 15 milioni. A queste cifre solo un sogno. Ieri è spuntato il nome di Albian Hajdari, difensore centrale svizzero classe 2003 del Lugano, origini del Kosovo, è alto 1,89, è mancino. Ha un contratto fino al 2028, la clausola rescissoria è di 5 milioni, è seguito da club francesi e tedeschi, ci sono rumors anche su Bologna e Torino. Sono le prime tracce di una strada che si preannuncia lunga e tortuosa. Le mosse passeranno dal campo, dall’Europa o meno, dal budget che si potrà stanziare, dal confronto con Baroni che dovrà portare al rinnovo e alla stipula di un nuovo patto, dalle cessioni che si riusciranno davvero a chiudere. Servino idee, ma anche nomi alla Lazio.