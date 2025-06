Lazio, riecco Sarri a Formello: accoglienza speciale dei tifosi

ROMA - (Ri)comincia l'era di Sarri alla Lazio. Il Comandante è arrivato questa mattina (giovedì 5 giugno) a Formello per dare il via ufficiale al secondo capitolo biancoceleste dopo l'addio prematuro nel marzo del 2024. L'accoglienza da parte dei tifosi è stata calorosa: "La lazialità ti invade. Maurizio Sarri uno di noi", così recitava lo striscione che è stato esposto all'esterno del centro sportivo di Formello e che riprendeva una frase detta proprio da Sarri durante i suoi due anni di Lazio. Tra l'allenatore toscano e i tifosi biancocelesti c'è sempre stato un rapporto d'affetto: il primo ha riconosciuto da subito l'importanza della tifoseria laziale, sempre di supporto alla squadra, i tifosi invece non hanno mai fatto mancare il sostegno. Ne è nato quindi un binomio che ora può di nuovo viaggiare insieme.