Lazio, Lotito: "Sarri è tornato a casa, una scelta di cuore"

La Lazio riprende da dove aveva lasciato lo scorso marzo del 2024: Maurizio Sarri rassegna le dimissioni con la squadra al nono posto. In mezzo ci sono i percorsi di Tudor e Baroni, e poi il ritorno nella Capitale dell'allenatore toscano. L'ex Napoli e Juve ha ufficialmente preso il posto di Baroni ed è pronto a tornare in Serie A dopo una stagione di inattività. Sarri aveva creato un legame speciale con l'ambiente biancoceleste dal 2021 al 2024 e ora può portarlo avanti. Un ritorno molto gradito anche dal presidente dei biancocelesti Claudio Lotito .

Sarri torna alla Lazio: il messaggio di Lotito

Il numero uno del club, dopo l'annuncio ufficiale del ritorno dell'allenatore, ha commentato: "Maurizio Sarri è tornato a casa. Il suo ritorno è una scelta di cuore, di convinzione e di visione. Con lui vogliamo riprendere un percorso interrotto troppo presto, consapevoli che insieme possiamo riportare entusiasmo, identità e ambizione. Bentornato nella tua casa Comandante". Una prima stagione senza le coppe per Sarri dopo il settimo posto nell'annata appena conclusa. Lui che aveva raccolto un'eredità pesante come quella del percorso di Simone Inzaghi e alla sua seconda stagione con la Lazio era riuscito a riportare il club in Champions League.