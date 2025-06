Lazio, intervento chirurgico per Zaccagni: il comunicato

Mattia Zaccagni si è sottoposto a un intervento chirurgico. Un'operazione mininvasiva programmata da tempo per il capitano della Lazio, volta a risolvere una "Groin Pain Syndrome". La piena ripresa dell'attività sportiva per Zaccagni è prevista per il 14 luglio, data in cui avrà inizio il ritiro pre-stagionale, che si svolgerà a Formello.