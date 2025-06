Lazio, tutte le date del programma estivo di Sarri: dal ritiro a Formello alle amichevoli di lusso

ROMA - Tutto pronto per il Sarri-bis in casa Lazio. E se il tecnico (tornato in biancoceleste a 15 mesi dalle sue dimissioni) ha spiegato in occasione del suo 'clinic' i motivi della scelta fatta, il club ha già definito in accordo con lui il programma della preparazione estiva (che quest'anno non sarà svolta ad Auronzo di Cadore ma in casa) e delle amichevoli.