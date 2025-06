Zaccagni dopo l’operazione: “Per tre mesi ho giocato con tanto dolore”

Mattia Zaccagni è stato operato per la risoluzione di una "Groin Pain Syndrome", una condizione dolorosa che colpisce l'area inguinale (pubalgia). L'operazione è perfettamente riuscita e rientra in un percorso di recupero definito in anticipo, che mira a metterlo a disposizione di Sarri il primo giorno del ritiro precampionato. L 'esterno della Lazio è stato dimesso e si trova a casa, dove ha deciso di condividere un pensiero sui social.

Zaccagni parla dopo l’intervento

“Già dimesso e già a casa! Grazie a tutti per il vostro sostegno, è un problema che mi portato dietro da un po', giocando gli ultimi tre mesi della stagione con tanto dolore, il riposo e le terapie sono servite a poco per questo ho voluto procedere con l'intervento per farmi trovare pronto per il ritiro! Grazie ancora a tutti, vi abbraccio. SFL”, ha scritto Zaccagni tranquillizzando i tifosi della Lazio.