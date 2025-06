Lazio, il comunicato ufficiale: "Nessuna preoccupazione per la situazione economico-finanziaria"

La Lazio rassicura i tifosi. Il club biancoceleste ha pubblicato un comunicato ufficiale, ricordando ai propri sostenitori che "non esiste alcun motivo di preoccupazione", in merito alla situazione attuale. Il club, che al momento non ha completato neanche un'operazione di mercato , getta acqua sul fuoco. "In merito alle notizie diffuse oggi da alcuni organi di stampa in modo fuorviante sulla situazione economico-finanziaria della Società, si ritiene doveroso precisare che non esiste alcun motivo di preoccupazione".

Lazio, la nota ufficiale

Nella nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club biancoceleste ricorda che la società "dispone di risorse proprie e di una struttura gestionale consolidata, che da oltre vent’anni affronta ogni passaggio con lucidità, responsabilità e rigore. La solidità economica - finanziaria, la sostenibilità del progetto sportivo e la coerenza strategica rappresentano da sempre ed ancor di più oggi pilastri su cui si fonda l’identità del Club".

Lazio, cosa sta succedendo al mercato?

Il mercato della Lazio è bloccato a causa dello sforamento di tre parametri: l'indice di liquidità, l'indebitamento,e il costo del lavoro allargato. Il club biancoceleste non rientra nei limiti federali per “l’ammissione ad operazioni di tesseramento” e non può operare in entrata. Per la Covisoc, se non ripiana, non può chiudere acquisti sino al primo settembre, chiusura della finestra estiva dei trasferimenti. La Lazio può cedere, ma non comprare. Questa sarà l'ultima estate in cui l'indice di liquidità risulterà attivo. La Lazio, con i tre indici fuori norma, si è iscritta al campionato, ma ha ricevuto lo stop per il mercato sulla base degli indici rilevati alla trimestrale del 31 marzo.