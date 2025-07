Lazio, presentata la nuova maglia 2025-26: c'è la data di fondazione

La scritta 9 gennaio 1900

Sul petto spicca lo stemma della Lazio, posizionato a sinistra, sopra al cuore, mentre il logo dello sponsor tecnico è a destra. Sul retro del colletto a girocollo, totalmente bianco, così come i polsini a costine, è presente la scritta "9 gennaio 1900", data di fondazione del club. Completano il kit pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi, arricchiti da un inserto celeste. Anche la maglia da trasferta, in raffinata tonalità "off white", presenta uno pattern frontale embossato, ispirato ancora alla geometria simbolica e armoniosa di piazza del Campidoglio. Il colletto a V ed i polsini, impreziositi da eleganti inserti in tonalità "dark slate", introducono un contrasto visivo deciso e ricercato. Una scelta cromatica che trova corrispondenza nei pantaloncini della stessa gradazione scura.